Pixel 2 : les nouveaux smartphones de Google présentés le 4 octobre ?

C’est le 4 octobre prochain que Google devrait présenter ses nouveaux smartphones, les Pixel 2 et Pixel XL 2. Une date indiquée par un panneau publicitaire à Boston.

Tous les ans, c’est à l’automne que Google dévoile ses nouveaux appareils. Après les Pixel et Pixel XL dévoilés l’an dernier, la firme de Mountain View devrait présenter en octobre leurs successeurs, les Pixel 2 et Pixel XL 2. Si l’on se doutait de la période des annonces, il semble cette fois que la date se précise. En effet, comme l’a repéré le site spécialisé Droid Life, un panneau publicitaire à Boston indique la date du 4 octobre, assortie du logo de Google et de la phrase « Demandez davantage à votre téléphone ».

Le 4 octobre, c’est également la même date à laquelle avaient été présentés l’an dernier les Pixel et Pixel XL. Cependant, le panneau est bel et bien neuf et n’a pas été conservé depuis l’an dernier. Par ailleurs, la date du 4 octobre semble correspondre aux précédentes informations dévoilées. Fin août, le journaliste Evan Blass indiquait de son côté que le Pixel 2 serait présenté le 5 octobre, soit le lendemain. Quoi qu’il en soit, il semble donc assuré qu’on en saura davantage sur les Pixel 2 et Pixel XL 2 au début du mois prochain.

Selon les dernières rumeurs, le Google Pixel 2 serait doté d’un processeur Snapdragon 835, d’un écran Full HD de 5 pouces, de 4 Go de mémoire RAM et de 64 Go de stockage. De son côté, le modèle XL profiterait des mêmes caractéristiques de RAM et de processeur, mais avec 128 Go de stockage, d’un écran de 6 pouces et d’une définition 1440p.

On devrait en savoir davantage sur ces nouveaux appareils à compter du 4 octobre prochain, lors de la présentation officielle des Google Pixel 2 et Google Pixel XL 2.