Google Pixel 2 : lancement prévu pour le 5 octobre

Google devrait lancer officiellement ses smartphones Pixel 2 et Pixel XL 2 le 5 octobre. C’est du moins ce que déclare Evan Blass. Si de nombreuses informations à propos des deux futurs flagships ont circulé dernièrement, on ignorait encore leur date de lancement. Le célèbre blogueur, bien connu pour se tenir informé des dernières nouveautés en ce qui concerne les smartphones, a déclaré que les Google Pixel 2 et Pixel XL 2 seront commercialisés dès le 5 octobre prochain.



Evan Blass ajoute également que les deux smartphones seront équipés du processeur Qualcomm Snapdragon 836 qui n’a pas encore été lancé. Le Pixel 2 serait fabriqué par HTC tandis que le Pixel XL 2, le modèle plus large, serait fabriqué par LG.



D’après les différentes rumeurs, on sait aujourd’hui que les nouveaux smartphones possèderaient 4Go de RAM et un double haut-parleur frontal. Pour plus de détails, il faudra attendre le 5 octobre prochain si une nouvelle fuite ne sort pas d’ici là.

