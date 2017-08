Pixel 2 : le prochain smartphone de Google se dévoile en images

Alors que les leaks précédents concernaient essentiellement la version XL du Google Pixel 2, c’est cette fois la version classique sur l’on peut apercevoir en détail dans un rendu mis en ligne par le site britannique mobile Fun.

Il s’agit en fait d’une image de rendu du Google Pixel 2, avec une coque de protection. L’image a ainsi été mise en ligne directement sur le site de vente en ligne Mobile Fun par le fabricant de la coque, afin de montrer à quoi elle ressemble une fois installée avec le smartphone de Google.

Si l’on avait déjà pu voir le dos du smartphone à plusieurs reprises dans différentes images publiées ces dernières semaines, c’est cette fois l’écran qui est mis en avant par ce rendu utilisé par l’accessoiriste Olixar. On peut ainsi découvrir un très grand écran avec des rebords particulièrement fins, à l’instar du LG G6 ou du Samsung Galaxy S8, les bords incurvés en moins.

Par ailleurs, les visuels semblent confirmer l’absence de double capteur photo arrière ou la présence du lecteur d’empreintes digitales, toujours situé à l’arrière du smartphone. Il semblerait enfin que la coque ne propose pas de trou pour faire passer une prise audio jack 3,5 mm. Une information qui confirmerait les dernières rumeurs selon lesquelles le Pixel 2 ne disposerait pas de sortie audio filaire autre que la prise USB-C.

Le Google Pixel 2 devrait être annoncé à la rentrée. Selon les dernières rumeurs, le smartphone serait doté d’un processeur Snapdragon 835 de Qualcomm, de 4 Go de RAM, de jusqu’à 64 Go de RAM, d’un écran 5 pouces affichant une définition Full HD. On en saura davantage lors de l’annonce officielle de la part de Google, attendue en même temps que la sortie d’Android O en version finale.