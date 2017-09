Google Pixel 2 : de nouvelles photos révèlent un écran always-on

Google n’a pas encore présenté le Pixel 2 mais les rumeurs et autres fuites se font déjà nombreuses. De nouvelles photos publiées par 9to5Google viennent de dévoiler un peu plus le futur smartphone. Le site 9to5Google a réussi à mettre la main sur ce qui semble être un prototype du Google Pixel 2. Celui-ci apparaît dans des photos qui ont été floutées pour masque son origine. Les photos partagées montrent le devant et l’arrière de l’appareil.



S’il est difficile de vérifier les spécificités techniques du Pixel 2 rien qu’à l’aide de la photo, 9to5Google nous dévoile quelques informations. D’après le site, le Google Pixel 2 serait résistant à l’eau et serait certifié IP68. Il serait également équipé d’un écran always-on qui permet d’afficher les notifications même lorsque l’écran est en mode veille. En ce qui concerne la capacité de stockage, le smartphone sera proposé en deux versions : 64 Go ou 128 Go.



La photo permet toutefois de retenir certains éléments. Le Google Pixel 2 ne serait pas équipé de port jack. Google devrait notamment proposer par la suite un adaptateur USB-C . On voit également la présence de haut-parleurs stéréo sur la façade avant du téléphone. Enfin, en ce qui concerne le design, le prototype de la photo apparaît dans le coloris gris « slate gray color ». Rien ne garantit cependant que le smartphone sera réellement commercialisé dans ce coloris. Pour confirmer toutes ces informations, il faudra patienter jusqu’à la présentation officielle prévue le 5 octobre prochain.

