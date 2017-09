Google Pixel 2 : avec du Snapdragrom 835, comme tout le monde !

Le Google pixel 2 ne serait finalement pas équipé du Snapdragon 836. Les Google Pixel 2 et Pixel 2 XL attendus pour le 5 octobre prochain devraient embarquer un processeur déjà utilisé par la plupart des smartphonesconcurrents.



Fin août, le blogueur Evan Blass avait annoncé que le Google Pixel 2 serait officiellement présenté le 5 octobre prochain et qu’il serait également équipé du Snapdragon 836. Le nouveau smartphone de Google était alors attendu comme le premier smartphone à embarquer le nouveau processeur de Qualcomm.



Néanmoins, le site XDA-Developers vient réfuter ces informations. En effet, le Google Pixel 2 ne sera pas doté du Snapdragon 836 puisque celui-ci n’existe tout simplement pas. Fabriqué par LG et HTC, le smartphone embarquera le Snapdragon 835 déjà utilisé par le HTC U11 ou le OnePlus 5. Pourtant l’information d’Evan Blass paraissait probable.



Il faudra donc attendre le 5 octobre prochain pour être fixé. Le Google Pixel 2 sera dans tous les cas bien équipé d’Android Oreo.

>>> Lire aussi :Pixel 2 : le prochain smartphone de Google se dévoile en images