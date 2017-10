Pixel 2 et Pixel 2 XL : Google dévoile enfin ses smartphones, toujours pas disponibles en France

Ce mercredi, Google tenait une conférence afin de dévoiler officiellement ses deux nouveaux smartphones, les Pixel 2 et Pixel 2 XL.

>>> Retrouvez notre comparatif des meilleurs smartphones

Il y a un an, Google mettait fin à la gamme Nexus en présentant ses propres smartphones, les Pixel. Si les appareils de l’an dernier ne sont finalement jamais sortis en France, ils ont cependant séduit suffisamment pour avoir droit à des successeurs, présentés ce mercredi, les Pixel 2 et Pixel 2 XL. Ces deux smartphones reprennent les grandes lignes des modèles de l’an dernier, avec notamment une partie supérieure en verre à l’arrière, mais également quelques différences.

Les deux modèles ont en effet plusieurs points communs, notamment en termes de caractéristiques techniques. Qu’il s’agisse du Google Pixel 2 ou du Google Pixel 2 XL, tous deux sont équipés du processeur Snapdragon 835 de Qualcomm, le processeur le plus puissant du fondeur, qui alimente également le LG V30, le OnePlus 5 ou le HTC U11. Les deux smartphones sont également dotés de 4 Go de mémoire vive et de 64 ou 128 Go de stockage selon les modèles. Dans les deux cas, le lecteur d’empreintes digitales est également situé au dos du smartphone, comme Google nous y a habitués depuis deux ans avec les Nexus 6P et 5X. Par ailleurs, comme pour l’iPhone depuis l’an dernier, les deux modèles sont dépourvus de prises audio jack 3,5 mm, mais disposent chacun d’une prise USB-C. On notera également que les smartphones sont tous deux équipés d’un seul appareil photo arrière, permettant de capturer des clichés de 12 mégapixels. Enfin, comme sur le HTC U11, les smartphones sont dotés d'une fonctionnalité permettant d'appuyer sur les côtés pour activer certains éléments, comme l'appareil photo ou Google Assistant.

>>> Retrouvez notre comparatif des meilleurs smartphones pour la photo

Au chapitre des différences entre les deux appareils, on peut évidemment noter le format. Le Google Pixel 2 est un simple smartphone, équipé d’une dalle Oled de 5 pouces affichant une définition Full HD. Par ailleurs, il est doté d’une batterie de 2700 mAh. On regrette par ailleurs que l’écran n’occupe si peu de place sur la surface de l’appareil. De son côté, le Pixel 2 XL est une véritable phablette avec un écran Poled bord à bord de 6 pouces affichant une image de 2880 pixels par 1440 au format 18:9. Par ailleurs, sa batterie dispose d’une capacité de 3520 mAh.



Pixel 2

Pixel 2 XL

Processeur

Snapdragon 835

Snapdragon 835 RAM

4 Go

4 Go

Stockage

64 ou 128 Go

64 ou 128 Go Écran

Oled 5 pouces Full HD

Oled 6 pouces QHD bord à bord

Batterie

2700 mAh

3250 mAh

Appareil photo

12 mégapixels

12 mégapixels

Comme les smartphones Pixel de Google l’an dernier, les Pixel 2 et Pixel 2 XL ne seront toujours pas disponibles en France, mais seulement en Grande-Bretagne et en Allemagne en Europe. Les tarifs commenceront à 649 dollars pour le Pixel 2 et de 849 dollars pour le Pixel 2 XL.