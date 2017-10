Pixel 2 : Google s'explique sur la suppression du port jack

Alors que Google s’était allègrement moqué d’Apple quand celui-ci avait supprimé le port jack sur l’iPhone 7, c’est aujourd’hui à son tour d’emprunter la même voie avec ses nouveaux Pixel 2 et Pixel 2 XL. Le constructeur s’explique.



Aucun communiqué, mais une déclaration d’un Community Manager sur le forum Pixel. Il y explique que « le Pixel 2 vient encore avec une prise casque, mais elle a été déplacée sur l’USB-C, un standard qui est en train de devenir commun sur les meilleurs smartphones et ordinateurs aujourd’hui. Passer au port USB-C pour la sortie son nous permet de fournir une meilleure expérience audio et numérique. »



Il ajoute qu’il est aussi possible d’utiliser des casques ou écouteurs en USB-C natif, nommant une douzaine de périphériques certifiés Made By Google ou Made For Google.



Une solution que certains commentaires jugent imparfaite. amandaw33 écrit ainsi qu’empruntant l’avion régulièrement, il a besoin de son casque Bose à réduction de bruits et charger son smartphone en même temps. Chose impossible dans un adaptateur optionnel facturé 45 $.

>>> Pixel 2 et Pixel 2 XL : Google dévoile enfin ses smartphones, toujours pas disponibles en France