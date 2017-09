Google Pixel 2 : prix, couleurs et visuels s'échappent avant l'heure

Le prochain Pixel 2 devrait être disponible en trois coloris

Ce mardi, le site Droid Life a publié de nouveaux visuels, ainsi que les tarifs des futurs Pixel 2 et Pixel 2 XL de Google, devant être présentés officiellement le 4 octobre prochain.

Décidément, le site Droid Life semble être tombé sur une mine d’or. Non content d’avoir dévoilé des rendus de la version Mini de l’enceinte Google Home, le site spécialisé dans l’actualité d’Android a publié ce mardi des images des prochains smartphones de Google. Si on avait déjà pu voir quelques clichés auparavant, c’est la première fois que l’on peut découvrir les différents coloris des Pixel 2 et Pixel 2 XL. Le premier devrait ainsi être commercialisé en version noire ou blanche, mais aussi en bleu, quand le second sera disponible uniquement en noir ou en blanc avec une partie noire au dos.

Par ailleurs, Droid Life a également dévoilé les tarifs des différents appareils. Ainsi, selon le site spécialisé, le Google pixel 2 serait disponible en deux versions, 64 Go pour 649 dollars, et 128 Go pour 749 dollars. De son côté, le Pixel 2 XL devrait être disponible à 849 dollars pour 64 Go ou 949 dollars pour la version 128 Go.

Les deux smartphones de Google seront présentés officiellement le 4 octobre prochain.

Le Pixel 2 XL devrait être disponible en deux couleurs