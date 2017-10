Pixel Buds : Google lance ses premiers écouteurs sans fil dotés de Google Assistant

Mercredi, lors de la présentation des smartphones Pixel 2 et Pixel 2 XL, Googlea également annoncé le lancement de ses premiers écouteurs sans fil. Baptisés Pixel Buds, ces écouteurs se connecteront via Bluetooth et sont dotés de Google Assistant.

Les Pixel Buds sont des écouteurs sans fil qui sont toutefois reliés par un câble au niveau de la nuque. L’utilisateur peut ainsi connecter son smartphone à ses écouteurs via une connexion Bluetooth. Google a également prévu un boîtier pour recharger les écouteurs grâce à une batterie externe. Il est également possible d’ajuster le volume de la musique, de changer de titre ou de mettre sur pause grâce aux touches présentes sur l’écouteur droit.

Cependant, là où les Pixel Buds se distinguent des autres écouteurs Bluetooth, c'est grâce à l'intelligence artificielle. Depuis l’écouteur droit, l’utilisateur peut activer l’assistant virtuel de Google pour avoir accès aux messages, à la musique, aux rappels ou encore pour rechercher une adresse, un peu comme pour le QC35 II de Bose. Les Pixel Buds sont équipés de microphones qui permettent d’écouter les réponses de Google Assistant, mais qui permettent également de profiter du mode traduction. Les utilisateurs de smartphones Pixel auront la chance d’accéder à un système de traduction en temps réel depuis les écouteurs. Les Pixel Buds sont capables de traduire jusqu’à 40 langues différentes, à condition néanmoins d'avoir accès à une connexion Internet.

Les écouteurs sans fil Pixel Buds seront déclinés en trois coloris : noir, blanc et bleu. Ils sont déjà disponibles en précommandes pour 159$, soit environ 135 euros, aux États-Unis. Comme le Google Clips, les smartphones Pixel 2 ou l'ordinateur Pixelbook, ils ne seront cependant pas disponibles en France.

