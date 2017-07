Google Pixel 2 : les specs techniques fuitent

Les dernières rumeurs autour du Google Pixel 2 indiquaient que le prochain smartphone sous Android pourrait connaître plusieurs tailles d’écran différentes. Aujourd’hui, de nouvelles informations provenant du site XDA, qui cite « une source proche du dossier qui a travaillé sur au moins un des téléphones », et donnent plus de précisions sur les spécifications techniques dont pourraient bénéficier les différents modèles.

Le plus grand modèle, qui porte le nom de code « Taimen », pourrait donc embarquer un écran de 5,99 pouces fabriqué par LG, pour un affichage en 1440p. Nous savions déjà que Google s’était rapproché de LG dernièrement pour sa division mobile, ce que cette nouvelle confirmerait donc. Outre l’écran, qui devrait au passage afficher des bords plus fins, le smartphone pourrait bénéficier d’un maximum de 128 Go de stockage, d’un processeur Snapdragon 835 et de 4 Go de mémoire vive. Enfin, sur le dos du smartphone, on trouverait une finition similaire à celle des premiers Pixel, avec un simple appareil photo épaulé par un flash à deux LEDs.

Le « Walleye », modèle plus petit, devrait quant à lui disposer d’un écran de 4,97 pouces et supporter une résolution tout à fait classique en 1080p. Le design pourrait être essentiellement le même que celui du premier Pixel, mais Google y aurait ajouté des haut-parleurs stéréo et se serait débarrassé de la prise casque. À l’intérieur, on retrouverait les mêmes performances que le modèle plus grand : Snapdragon 835 et 4 Go de RAM, mais cette fois avec un maximum de 64 Go de stockage.

Les informations données par XDA ne précisent pas les éventuelles spécifications du « Muskie », qui serait un modèle plus petit que les deux autres, et ne s’avance pas sur une éventuelle date de sortie.