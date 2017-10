PixelBook : Google dévoile son nouveau Chromebook sous Chrome OS

Ce mercredi, Google a dévoilé la nouvelle version du Chromebook Pixel, son ordinateur portable doté du système Chrome OS, baptisé cette fois Pixelbook.

À l’occasion d’une conférence organisée ce mercredi, Google a présenté son nouveau Pixelbook. Comme les Chromebook Pixel de 2013 et de 2015, il s’agit d’un ordinateur portable au positionnement premium fonctionnant sous le système Chrome OS, basé sur le navigateur de Google. Ainsi, on retrouve les marqueurs de la gamme Chromebook Pixel avec un design en aluminium, une épaisseur d’un centimètre seulement, un poids d'un kilogramme et un écran de 12,3 pouces au format 4:3. Par ailleurs, on notera que l’ordinateur peut adopter un mode tablette grâce à son écran qui peut pivoter à 360 degrés, mais aussi un stylet, permettant de le placer en concurrent de l’iPad Pro d’Apple.

Le nouveau Chromebook Pixel est disponible en plusieurs versions en fonction de la configuration requise, avec 128, 256 ou 512 Go de stockage SSD et 8 ou 16 Go de RAM. Du côté du processeur, l’ordinateur est alimenté par un Core i5 ou Core i7. La batterie devrait quant à elle permettre jusqu'à 10 heures d'utilisation. Par ailleurs, le PC portable embarque également l'Assistant Google, disponible pour la première fois sur un ordinateur, mais également les applications Android grâce à l'intégration de la boutique Google Play.

Malheureusement, aucune disponibilité n’a pour l’heure été annoncée pour la France. Le Pixelbook sera disponible outre Atlantique à partir du 31 octobre, à un tarif débutant à 999 dollars (849 euros). On notera par ailleurs que le stylet en option sera commercialisé quant à lui au tarif de 99 dollars (84 euros).