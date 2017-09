Google : le nouveau Chromebook aurait pour nom Pixelbook

Les premières informations relatives au nouveau Chromebook viennent de faire surface : Pixelbook serait en fait le nom officiel choisi par le géant américain Google pour son prochain ordinateur portable haut de gamme convertible, qui devrait être dévoilé au grand public le 4 octobre prochain.

Un ultraportable 2 en 1

Selon le site Droid Life, l'ordinateur portable hybride 2 en 1 baptisé Pixelbook de Google devrait être disponible en trois options de 128 Go, 256 Go ou 512 Go de SSD. Son prix avoisinerait les 1000 euros pour la version qui intègre 128 Go de stockage, près de 1200 euros pour la version équipée de 256 Go et environ 1500 euros pour celle qui inclut 512 Go. Si la taille de l’écran n’est pas encore connue, le Pixelbook devrait cependant être équipé d’une charnière qui permettrait à l’appareil piloté par un Chrome OS de se transformer en une tablette tactile. Un stylet serait également proposé en option pour environ 80 euros.



L'ultraportable convertible apparaîtra au grand public aux côtés du nouveau Smartphone Pixel 2 le 4 octobre prochain, lors d’un évènement officiel organisé par le géant américain.

