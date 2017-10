Google Play Store : il est enfin possible d’essayer une application avant de la télécharger

Google a annoncé plusieurs changements dans sa boutique en ligne Google Play Store. Parmi les principales nouveautés, on note l’ajout d’un bouton qui met en avant les Instant Apps. Les applications Android qui supportent cette technologie permettent aux utilisateurs de les tester sans les télécharger. Jusqu’à présent, pour savoir si une application nous plaisait, nous ne disposions que d’une description et de quelques captures d’écran. Bien souvent, l’utilisateur téléchargeait une application, l’essayait, avant de réaliser qu'elle ne convenait pas. Le problème c’est qu’à force, ces applications sont oubliées et prennent de la place sur le smartphone.



Pour éviter ce problème, Google avait présenté Instant Apps lors d’une conférence pour les développeurs l’année dernière. À l’inverse des applications natives, les Instant Apps permettent aux utilisateurs de tester un jeu mobile par exemple avant de le télécharger définitivement. Google vient d’annoncer l’ajout d’un bouton « Try Now » (essayer maintenant) dans le Play Store pour les Instant Apps Android. Pour l’instant, seules quelques applications supportent la nouvelle technologie.



Le Google Play Store connaît également d’autres changements tels qu’une section jeux revisitée avec des bandes-annonces avec une partie réservée pour les jeux payants « premium » et une autre partie pour les jeux à venir.

>>> Lire aussi : Google rend ses Instant Apps plus rapides et plus légères