Google supprime des applications malicieuses dont le but était de vous espionner !

Google aurait détecté et supprimé de son Play Store des applications spécialement conçues pour d’espionner vos habitudes, votre vie privée et collecter un maximum de données vous concernant pour les revendre ou les exploiter dans un but commercial.



Par exemple, des applications supposées être utiles pour votre quotidien prenaient en réalité des photos ou enregistraient vos conversations sans que vous puissiez vous en apercevoir. Ces applications se sont multipliées sur Android et Google a donc pris la décision d’agir vite. Selon les chiffres officiels, en 2016, il y avait environ 0.05% des appareils sous Android qui étaient espionnés par de telles applications.



Parmi ces applications il y avait le Spyware SonicSpy qui se cachait sous le nom de Soniac, officiellement une application de messagerie dérivée de l’application populaire Telegraph. Cette application permettait à son développeur de prendre le contrôle total du smartphone ou de la tablette. Il pouvait prendre des photos, enregistrer des conversations, exploiter le journal d’appels ou envoyer des SMS, etc.



Bien que Soniac ait été supprimée par Google, d’autres applications du même genre existent toujours comme Hulk Messenger ou Troy Chat. Google se doit de réagir vite et de prendre les dispositions de contrôle et de suppression qui s’imposent car ces applications frauduleuses se multiplient vite.