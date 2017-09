Rachat de HTC par Google : les négociations serait entrées en phase finale

Et si Google rachetait la division mobile de HTC dans les prochains jours ? Bien que l'idée aurait pu sembler étonnante, il y a quelques années elle est désormais sur toutes les lèvres des analystes et des économistes. À tel point que l'affaire entre les deux parties serait sur le point de se conclure...



HTC racheté par Google : le scénario n'est finalement pas si improbable qu'il y paraît, car la santé financière du premier est plutôt mauvaise depuis quelques années. De son côté, Google y gagnerait l'expertise d'un fabricant de smartphones qui lui a toujours fait confiance et qui a permis l'émergence d'Android à ses débuts. Selon le Commercial Times, les négociations entre les deux parties seraient entrées en phase finale. Mais on ignore encore quel scénario est clairement envisagé. Google pourrait soit se contenter de devenir un partenaire stratégique de HTC, soit prendre totalement le contrôle de la division mobile de l'entreprise.



Historiquement, HTC a toujours été un partenaire privilégié de Google. On lui doit le Nexus One (sorti en 2010), la Nexus 9 (sortie en 2014) et le Pixel (sorti en 2016, mais toujours pas disponible en France). Mais ce n'est pas pour autant que la société se porte bien. Celle qui valait plus de 32 milliards il y a 7 ans est aujourd'hui passée à une valeur de seulement 1,8 milliard de dollars. Un rachat de Google pourrait donc lui permettre de respirer à nouveau, même si l'on se souvient que le rachat de Motorola par l'entreprise de Mountain View ne s'est pas soldé par une totale réussite.