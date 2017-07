Google lance un projet pour concilier humains et IA

Google a annoncé une nouvelle initiative baptisée PAIR, littéralement People + AI Research initiative. Elle vise à définir un moyen d’interaction efficace entre les humains et les systèmes d’intelligence artificielle.

« Notre objectif est de faire de la recherche fondamentale, inventer de nouvelles technologies et créer des environnements de design qui puissent apporter une approche humaniste à l’intelligence artificielle », précise l’entreprise sur son blog. Le moteur de recherche s’appuiera sur une équipe de douze chercheurs conduits par Fernanda Viégas et Martin Wattenberg issus de la Google Brain. Le projet se développe sur trois axes de développement touchant les concepteurs d’IA, les professionnels de divers horizons et les utilisateurs de tous les jours.

Pour les ingénieurs et les chercheurs en IA, PAIR propose déjà, en open source, deux outils destinés à gérer les données utilisées lors de l’apprentissage : Facets Overview et Facets Dive. Ils devraient permettre la maîtrise du processus pour créer un système répondant aux attentes des développeurs. Quant aux utilisateurs, l’accent est mis sur la recherche d’une interface qui permet d’exploiter pleinement les potentiels d’une intelligence artificielle.

