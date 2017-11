Google sert son Android Burger à ses employés

Google sait visiblement faire preuve d'humour. Un employé de l'entreprise, Brad Fitzpatrick, a récemment posté une série de photos prises au self de Google. On y voit la réponse du géant de Mountain View face à la polémique de l'Android Burger.



Il y a une dizaine de jours, une nouvelle « affaire Google » éclatait et secouait le Web. Cette affaire, c'est bien évidemment celle de l'émoji de l'Android Burger : le journaliste et écrivain Thomas Baekdal postait sur Twitter un message s'interrogeant sur la façon dont Google représente un hamburger sur Android. Selon l'entreprise de Mountain View, le fromage est situé « sous » le steak au lieu d'être au-dessus. La polémique qui s'en est suivie sur le Web a visiblement beaucoup amusé Google, qui vient d'en rajouter une couche. Ses employés ont en effet eu droit la semaine dernière au fameux Android Burger avec le fromage en dessous du steak. C'est ce qu'a tweeté l'un des employés de l'entreprise, photos à l'appui.



Si la représentation d'un burger varie d'un fabricant à un autre (avec ou sans tomate, avec une ou deux tranches de viande...), Google est le seul à déposer le fromage sous le steak. Une simple erreur graphique, probablement. Mais l'entreprise aurait-elle lancé une nouvelle mode culinaire sans le vouloir ?