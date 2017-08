Quand Google s’inspire de Snapchat Discover

Tout comme Facebook, Google pourrait se mettre à copier Snapchat. D’après The Wall Street Journal, le géant américain serait en train de préparer une nouvelle fonctionnalité qui s’inspire directement de Snapchat Discover.



Baptisée « Stamp », la nouvelle fonctionnalité proposerait aux annonceurs de créer des sortes de Stories mixant des vidéos, du texte ou des photos tout comme Snapchat le fait avec Discover. Google serait déjà en discussion avec plusieurs acteurs média dont CNN, The Washington Post, Time, etc.



Le nouveau format « Stamp » serait localisé en dessous de la barre de recherche Google. Il serait basé sur AMP (Accelerated Mobile Pages), une technologie que Google utilise et qui permet de réduire considérablement le temps de chargement des sites web sur mobile.



Avec cette nouvelle fonctionnalité, Google pourrait avoir une nouvelle source de revenus même si l’on ignore comment sera exactement la répartition entre les annonceurs et le géant américain. Google n’a pas encore confirmé l’information, mais la compagnie devrait faire une annonce dans la semaine.

