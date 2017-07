Explorez la Station Spatiale Internationale avec Google Street View

Il est désormais possible de découvrir l’intérieur de la Station Spatiale Internationale depuis son canapé. Si Google Street View permet d’explorer quasiment chaque endroit sur Terre, c’est la première fois qu’il couvre une zone dans l’espace.

Google Street View vous propose une visite de l’ISS. Il est possible d’explorer les 15 modules de la station depuis son ordinateur. Google propose également de consulter des annotations qui donnent des informations supplémentaires concernant le module visité ou certains équipements.

Google ne pouvait pas envoyer son personnel à bord de l’ISS pour capturer des photos. C’est donc les astronautes eux-mêmes, dont Thomas Pesquet, qui ont mené cette mission. Les astronautes à bord de l’ISS ont mis au total 4 mois pour prendre en photo toute la station. Les images proposées sont des vues en 360° de l’intérieur de la station où l’utilisateur peut même apercevoir la Terre à travers les habitacles.

Avec cette première zone non terrestre, Google prouve encore une fois de plus son avance à ses concurrents.



>>>>>>>>> Lire aussi : Google Maps : et maintenant des cartes sur la pollution?