Google informe désormais sur le temps d’attente des restaurants

Google ajoute une nouvelle fonctionnalité qui sera utile à de nombreux utilisateurs. Il est désormais possible de connaître le temps d’attente d’un restaurant depuis Google Search et Google Maps.



La nouvelle fonctionnalité de Google permet de consulter en temps réel le temps d’attente pour un restaurant. Il suffit pour cela, de taper le nom du restaurant dans la barre de recherche et Google affichera une section spéciale avec toutes les informations. On y trouve un graphique avec le temps d’attente en temps réel, mais également à chaque heure. Google nous informe également sur le temps passé des clients dans l’établissement en moyenne.



D’après Google, toutes ces informations sont analysées à partir de données historiques anonymes. Toutefois, la fonctionnalité n’est pas une véritable nouveauté. Google avait déjà un outil similaire en 2015 qui permettait d’informer sur les heures d’affluence pour les commerces et les lieux publics, mais également pour les bars depuis l’année dernière.

