Google lance Tez, une application de paiement mobile en Inde

Google propose déjà un mode de paiement mobile avec Android Pay. Toutefois, le géant américain a décidé de lancer une autre application de paiement mobile conçue spécialement pour le marché indien. Baptisée « Tez », l’application permet des transferts d’argent et repose sur une technologie bien différente. L’Inde compte plus de 300 millions de smartphones. Il s’agit donc d’un marché crucial, en pleine croissance pour Google. Si l’utilisation d’Internet progresse de plus en plus, il semble ne pas y avoir d’offre en termes de paiement mobile fiable. C’est pourquoi Google lance Tez.



A l’inverse d’Android Pay, Tez ne s’appuie pas sur la technologie NFC mais sur la technologie AQR ou Audio QR. Cette technologie est proche du QR Code visuel sauf qu’elle est sonore. Les utilisateurs pourront effectuer des transferts directement depuis leur compte bancaire. Il suffit pour cela de rapprocher deux smartphones et rentrer un code PIN. Tez compte déjà 50 banques partenaires.



Si l’application a été initialement conçue pour l’Inde, il semble qu’elle devrait également voir le jour dans d’autres pays d’Asie du Sud-Est tel que l’Indonésie ou les Philippines.

