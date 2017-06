Google Wifi : le routeur qui veut simplifier le Wifi

Google lance Google Wifi, un routeur indépendant, intelligent et surtout à la portée de tous.

Google veut rendre le Wifi encore plus simple et surtout moins contraignant. Et cela commence par la qualité du réseau. Qui n’a jamais redémarré son modem après avoir observé une chute de débit ? Google Wifi veut régler ce problème via la technologie Network Assist. Grâce à elle, il peut sélectionner la meilleure bande passante, mais aussi effectuer un scan régulier du réseau pour trouver le meilleur canal de communication et ainsi assurer un débit optimal.

Avec ce petit boîtier cylindrique, l’objectif de la firme américaine est de faire « de la maison des Français un endroit toujours mieux connecté ». Via une application dédiée, l’utilisateur peut gérer la connexion des appareils de son foyer et notamment ceux des enfants. Ce faisant, il peut programmer des plages horaires auxquelles ses bambins n’ont plus accès à Internet (coucher, repas, devoirs, etc.). Il est aussi possible de créer en quelques clics un nouveau réseau pour d’éventuels invités auxquels il ne sera pas utile de donner le mot de passe du réseau principal.



Enfin, Google Wifi permet de créer un maillage de boîtier afin de couvrir l’ensemble du domicile sans avoir à passer par des répéteurs et leurs configurations parfois complexes.



Google Wifi est disponible dès aujourd’hui à 139 € ou 249 € pour deux points d’accès.

