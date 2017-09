Fusion & Hero6 : une GoPro 360° et une mise à jour de la Black

GoPro a lancé deux nouvelles caméras d’action : une mise à jour de son haut de gamme, la Hero6 Black, et surtout sa première caméra 360°.



Nommée Fusion, elle avait déjà été présentée en avril dernier, mais sans que l’on connaisse ni son prix ni sa disponibilité. C’est aujourd’hui chose faite. Disponible en novembre, elle repousse les limites tarifaires du constructeur californien, s’affichant à 750 €.



Pour ce prix, elle est capable de filmer à 360° en 5.2K à 30 images par seconde (ips) ou en 3K à 60 ips. La prise de photos sphérique est du même calibre avec une définition de 18 mégapixels. Bien évidemment étanche, la Fusion embarque de multiples capteurs à commencer par un GPS, un accéléromètre, un gyroscope et une boussole. Sa connexion extérieure s’effectue soit via USB-C, soit par les réseaux Wi-Fi ou Bluetooth.

GoPro réutilise la commande vocale introduite l’an passé sur la précédente génération. Destinée à être torturée dans des conditions extrêmes, elle est aussi équipée d’une technologie de stabilisation, « aussi performante qu’une poignée Gimbal », assure le constructeur.



Si elle filme nativement à 360°, ses images peuvent être remises à plat. Pour ce faire, il faut passer par son application compagnon et sa nouvelle fonctionnalité OverCapture qui permet de « convertir les prises de vue filmées à 360° pour les repasser au format traditionnel (fixe) et les partager à partir de votre smartphone. »



Il est aussi possible d’utiliser cette application pour lire ses contenus en réalité virtuelle, mais sans stéréoscopie, la Fusion n’étant pourvue que de deux objectifs séparés.

Vient ensuite la Hero6 Black. Mise à jour de la Hero5 Black, elle conserve un design identique. C’est à l’intérieur qu’il y a du changement avec l’apparition d’un nouveau processeur, le GP1. Ce dernier permet à l’actioncam de tourner en 4K à 60 ips. Un mode slow-motion est aussi de la partie avec un résultat en Full HD à 240 ips. Un nouveau format est également supporté : le H265.



Enfin, la GoPro a amélioré la vitesse de transfert en Wi-Fi. Elle est trois fois plus rapide que sur la Hero5 Black, pour laquelle c’était un véritable point noir. Disponible dès maintenant, elle est affichée à 570 €.

