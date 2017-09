Tiens tiens, serait-ce la nouvelle GoPro HERO6 ?

La nouvelle caméra d’action GoPro HERO6 Black Edition garderait visiblement le design compact de la HERO5. Les inscriptions sur l’emballage du produit révèlent cependant quelques améliorations, notamment sur les nouvelles fonctionnalités proposées par le nouveau produit de la société.

Une amélioration notable

La GoPro HERO6 Black Edition embarquerait un capteur de 12 millions de pixels et une prise en charge des vidéos en 4K à 60 fps. La vidéo de présentation de la HERO6 dévoile en effet des images plus nettes, plus fluides et moins floues au ralenti par rapport à celles de la HERO5 ou de la HERO5 Session qui proposent des vidéos en 4K à 30 fps. La GoPro HERO6 Black Edition résisterait par ailleurs à l’eau jusqu’à 10 mètres de profondeur.

La nouvelle caméra d’action GoPro HERO6 Black Edition devrait permette à la société de poursuivre sa croissance commerciale initiée par la HERO5 Black qui était arrivée en tête des ventes des appareils photo numériques aux États-Unis pendant trois trimestres consécutifs, selon Nick Woodman, le PDG de l’entreprise GoPro. Sa présentation devrait avoir lieu le 28 septembre prochain.