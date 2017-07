Game of Thrones : l'appli Duolingo vous apprend à parler le Haut Valyrien

C’est une bonne nouvelle pour les fans les plus aguerris de la série Game of Thrones. L’application Duolingo va bientôt leur permettre d'apprendre à parler le langage de la mère des dragons : le Haut Valyrien.

Le Haut Valyrien est la langue parlée par Daenerys Targaryen dans la série. L’application d’apprentissage des langues teste le Haut Valyrien depuis plusieurs mois dans son incubateur. Hier, la phrase « Valyrio Māzis » qui veut dire « Le Valyrien arrive » est apparue sur une mise à jour de l’application.



La langue, qui est un pur produit du monde imaginaire de Game of Thrones, doit passer les trois phases d’essai sur Duolingo comme toutes les autres langues. La compagnie a annoncé que le Haut Valyrien serait finalisé et disponible ce jeudi 13 juillet. À noter que les cours seront disponibles uniquement aux anglophones.



