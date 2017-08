Games of Thrones : HBO a coupé une scène clé de l’épisode final de la saison 7 (spoiler)

L’épisode final de la saison 7 de Games of Thrones a été diffusé il y a quelques jours, laissant ainsi des millions de fans dans l’attente. Pourtant, les révélations autour de ce dernier épisode continuent. On apprend aujourd’hui qu’une scène clé aurait été coupée au tournage.



La scène retirée de l’épisode final aurait pu donner davantage d’explications à la mort de Littlefinger. Dans la scène précédent sa mort, nombre de téléspectateurs pensaient que Sansa allait exécuter sa sœur Arya. Sansa avait en effet révélé ses doutes concernant sa sœur à Littlefinger quelques heures avant. Comment en est-elle donc arrivée à tuer Lord Baelish ?



Isaac Hempstead Wright, qui incarne Bran, a dévoilé dans une interview à Vanity, qu’une courte scène entre lui et Sansa avait été coupée. Cette dernière était allée consulter son frère, désormais connu comme la Corneille à trois yeux, afin de tout savoir au sujet d’Arya et de Littlefinger. Il a déclaré « Nous avons tourné une scène qui a clairement été coupée, une courte scène dans laquelle Sansa frappe à la porte de Bran et lui dit 'J’ai besoin de ton aide' ou quelque chose comme ça ».



Dans la scène où Arya est convoquée, Bran est assis près de Sansa ce qui laissait tout de même deviner son rôle crucial dans cette décision. Peu de gens s’attendaient à voir Little Finger mourir.

