Smartphones : Des GPS précis à 30 cm près dès l'an prochain !

Tandis que la précision des GPS de smartphone était jusque-là limitée à quelques mètres, elle pourrait augmenter considérablement à l’avenir grâce à de nouvelles puces, capables de localiser l’appareil à 30 cm près.

La semaine dernière, le fabricant de puces Broadcom, qui conçoit les GPS de nombreux constructeurs de smartphones, a annoncé sa nouvelle puce, baptisée BCM47755. Celle-ci devrait permettre notamment d’accroître considérablement la précision de la géolocalisation des smartphones avec une marge de 30 centimètres seulement, contre environ cinq mètres actuellement. De quoi permettre une précision accrue notamment pour le guidage à bord d’un véhicule ou pour permettre à un chauffeur de VTC de nous localiser précisément, par exemple.

Par ailleurs, la nouvelle puce BCM47755 de Broadcom se veut également plus économe en énergie par rapport aux modèles de la génération précédente. A l’usage, ce serait ainsi 50 % d’énergie en moins qui serait dépensé par le nouveau récepteur GPS. Celui-ci permettrait également de mieux pénétrer les murs pour une localisation y compris dans des rues étroites avec de hauts immeubles autour. Enfin, la puce BCM47755 est non seulement compatible avec les satellites GPS américains et les fréquences L1 à L5, plus précises, mais également avec le système de positionnement européen Galileo.

Si l’on ignore encore quels smartphones seront équipés de la puce BCM47755 de Broadcom, l’entreprise fournit d’ores et déjà de nombreux constructeurs comme Apple ou Samsung. Le fondeur a par ailleurs annoncé que l’on pourrait retrouver sa nouvelle puce GPS dans des appareils dès l’an prochain, sans toutefois citer de constructeurs partenaires.