Une PS4 aux couleurs de Gran Turismo

A la Games Convention, Sony a levé le voile sur une nouvelle PS4, une édition limitée aux couleurs de Gran Turismo Sport, prochain opus de la licence-phare de SCE.



Sony n’a pas choisi de mettre en avant sa PS4 Pro dans cette édition spéciale. Seule la Slim en bénéficie.



En fonction de sa version, elle sera soit habillée de noir soit d’une livrée bi-ton. Cette finition, uniquement disponible sur la version 1 To, arbore une partie basse noire surmontée d’un couvercle argenté flanqué du logo « GT ». Une différence que ne partage pas la version 500 Go, uniquement disponible en Jet Black.



Cependant, les deux machines seront livrées avec une manette aux couleurs de GT Sport. Une Dualshock 4 surmonté d’un pad tactile avec l’inscription « GT ». A noter que cette dernière pourra également être achetée séparément.





Gran Turismo Sport | Limited Edition Console | PS4

Dans sa version 1 To, la PS4 GT Sport sera livrée avec l’édition « Standard+ » de Gran Turismo Sport, 250 000 crédits pour les achats en jeu, des stickers virtuels pour personnaliser ses bolides, du contenu exclusif à la précommande, un casque virtuel chromé et 60 avatars PS4.



La version 500 Go sera moins garnie puisque seul le jeu de base sera inclus. La sortie des PS4 GT Sport est prévue le 18 octobre, date de lancement du jeu associé. Leurs prix n’ont pas encore été communiqués.



