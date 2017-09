Comment bien choisir son ordinateur de bureau ?

Des PC de bureau, il en existe aujourd’hui de toutes formes et de toutes tailles : des grands, des petits, des plats, des sérieux, des ludiques, etc. Certains méritent d’être discrètement cachés sous le bureau alors que d’autres se fondront élégamment avec la décoration raffinée du salon. Les PC de gamers cherchent eux à l’inverse à se montrer et à impressionner à grand renfort de LED. Mais pour bien choisir votre prochaine tour, quel que soit votre usage, encore faut-il savoir sur quels critères se tourner et quels sont les meilleurs modèles. Pour cela, nos collègues de Tom's Hardware ont testé et sélectionné les meilleurs ordinateurs de bureau.

>>> Guide d'achat : quel PC choisir ?