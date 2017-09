LEDs connectées : comment choisir sa lampe intelligente ?

L'ampoule connectée est devenue l'une des plus grosses tendances en matière de domotique ces dernières années. Grâce à ce type d'accessoire, on peut totalement contrôler l'ambiance lumineuse d'une pièce, voire d'une habitation complète. Mais on peut aller beaucoup plus loin : on peut programmer une ampoule pour qu'elle s'éteigne à une heure bien précise, modifier son intensité lumineuse, changer sa couleur ou encore faire en sorte qu'elle s'allume dès que l'on se trouve à proximité (à condition d'avoir dans la main un smartphone, lequel sert alors de repère à la LED connectée). Il existe de nombreux modèles d'ampoules connectées, mais toutes n'offrent pas les mêmes fonctionnalités et ne se connectent pas de la même manière. Pour vous aider à « y voir plus clair », voici un grand guide qui fait « toute la lumière » sur le sujet des ampoules connectées.

Ampoules connectées : quelle est la meilleure ?