Barres et plaques de son : tout comprendre pour bien choisir

Depuis quelques années, les traditionnelles enceintes home cinema sont peu à peu remplacées dans les salons par des barres de son. Plus compactes, plus discrètes et mieux connectées, elles permettent de bénéficier d’un son 2.1 ou 5.1 avec un seul appareil placé sous le téléviseur.

Les plaques de son viennent quant à elles en support à la partie audio du téléviseur. Plus profondes, elles intègrent également directement le caisson de basse qui n’a donc pas besoin d’être posé à côté du meuble TV.

>>> Comparatif : quelles sont les meilleures plaques et barres de son ?