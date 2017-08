[Promo] La Gyroroue Ninebot One E+ à 599 €

Amazon propose actuellement la gyroroue Ninebot One E+ à seulement 599 €, alors que son prix habituel est plutôt de 999 €.

La Ninebot One E+ est une gyroroue, c'est-à-dire un Segway mais avec une seule roue. Et quand on sait que Ninebot a racheté Segway, cela n'a rien d'étonnant. Autant dire qu'il faut avoir un certain sens de l'équilibre pour éviter le plus possible les (très) probables chutes lors de la phase d'apprentissage. Quelques jours d'entraînement ne seront pas du luxe pour se sentir à l'aise sur cet engin.

Une fois cette période passée, la roue se pilote comme un Segway, en fonction de l'orientation subtile de votre corps : se pencher en avant vous fait avancer alors qu'un mouvement vers l'arrière vous immobilisera. Pour tourner, ce sont plus les mouvements des jambes qui seront déterminants.

>>> [Test] Ninebot One E+ : le top de la gyroroue ?

La roue supporte un poids maximum de 120 Kg et permet d'atteindre une vitesse maximale de 22 Km/h. L'autonomie de sa batterie est d'environ 25 à 30 Km. Son défaut est d'être assez lourde : 14 Kg, mais un mode trolley permet de la tirer facilement. Toutefois, son châssis en aluminium s'avère robuste.

Enfin, la gyroroue se connecte à votre smartphone en Bluetooth, afin d'ajuster quelques paramètres, comme la couleur des deux anneaux de LEDs, qui agrémentent les côtés de l'engin.