Half Life 3 : un ancien de Valve s'amuse avec un scenario final

Half-Life 2 en est resté au deuxième épisode laissant les fans sur leur faim. Cela fait maintenant dix ans que Valve est attendu pour dévoiler l’épisode final. Si la suite de Half-Life n’arrivera probablement plus sur console, il reste une possibilité pour les amateurs de la franchise d'avoir des nouvelles de leurs héros préférés.



En l'occurence, c'est un ancien de Valve qui s'illustre cette fois en dévoilant une intrigue qui à défaut de créer un jeu, propose de finir l'histoire. Marc Laidlaw ex-scénariste principal de Valve a effectivement publié un scénario qui pourrait prétendre clore l'histoire. Les non-initiés retrouveront juste un récit intitulé « Epistle 3 » avec des références à un vaisseau « Hyperborea » et à des aliens dits « Disparate ».

Mais les fans les plus ardus retrouveront bien l’univers de Half-Life 2 même si les noms de personnages ont été changés. D’ailleurs, sur Pastebin la communauté se propose de lever tous les mystères qui composent l’« Epistle 3 ». G-Man, l’homme au costume bleu, et la jeune Alyx Vance marquent ainsi leur grand retour alors que certaines actions se déroulent encore dans le Borealis, le vaisseau spatial présenté dans Half-Life 2 : épisode 2.

Valve n’a pas commenté le scénario de Marc Laidlaw. Il faut dire que le studio évite de communiquer sur une franchise qui lui pose d'innombrables difficultés. En effet, Half-Life 3 devait sortir initialement en 2007. S'il n'a jamais officiellement annulé le projet, le studio garde le silence à propos de ce projet très sensible. Pas sûr donc que la démarche de son ex employé soit au goût de Valve.

