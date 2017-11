Les princes Harry et William : deux stormtroopers pas comme les autres dans Star Wars

C’est John Boyega, alias Finn, qui a communiqué cette information au Hollywood reporter. Les princes William et Harry, respectivement deuxième et cinquième dans l’ordre d’accession au trône britannique, ont joué une scène pour Les derniers Jedi. Outre William et Harry, deux autres célébrités ont aussi participé à la scène de surveillance de l’ascenseur par les stormtroopers : Tom Hardy et Gary Barlow, membres du groupe Take That. Parmi les stars britanniques qui ont joué le rôle d’un Stormtrooper, nous pouvons aussi citer Daniel Craig, le comédien qui a incarné James Bond, le célèbre espion de Sa Majesté. En effet, 007 a pris part au « Réveil de la force » (2015).

Les derniers Jedi sort le 15 décembre prochain

«Ce fut une expérience formidable», a déclaré Boyega à propos de la scène avec les princes. Pourtant, le visage caractéristique de William et les cheveux roux emblématiques de Harry sont cachés par leurs costumes. Les fans la saga devront alors regarder attentivement les scènes pour déterminer celles où les deux frères apparaissent.

