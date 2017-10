Haumea, le vilain petit canard du système solaire

La planète naine du nom de Haumea, située au-delà de Neptune, ressemble à un œuf géant. Elle a été découverte depuis un certain temps, mais ce qui surprend les chercheurs, c’est l’anneau qui se traine autour d’elle.

Une exception dans le système solaire

Haumea est une véritable bizarrerie, selon les chercheurs qui viennent de publier un article dans la revue Nature. L’objet n’est pas seulement étrange dans sa forme oblongue, mais également dans son comportement dans l’espace. Haumea se meut en effet avec une vitesse de rotation extrêmement rapide. La révolution complète de la planète se fait en 3,9 heures.

Outre sa forme et son comportement hors du commun, Haumea, qui fait partie des cinq planètes naines officiellement reconnues, dont Ceres, Eris, Makemake et Pluton, se distingue de ses semblables par sa paire de lunes et son anneau. C’est la seule planète naine à être entouré d’un anneau identique à ceux que l’on retrouve par exemple sur des planètes comme Saturne, Uranus ou Neptune.

Les astronomes pensent que l’anneau de débris et les deux lunes d’Haumea auraient été causés par une collision avec un autre objet de la ceinture de Kuiper, le cercle de débris passant au-dessus de Neptune. C’est ce qui aurait par ailleurs causé la grande vitesse de rotation de l’objet.