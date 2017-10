Hayao Miyazaki : on en sait plus sur le prochain film du maître de l'animation

Le livre Kimitachi wa Do Ikiru ka qui inspirera le prochain film d'Hayao Miyazaki

[MàJ du 30/10] À l’occasion de l’inauguration d’un musée dédié à l’auteur japonais Natsume Soseki, Hayao Miyazaki a annoncé samedi le titre de son prochain film d’animation. Selon les informations rapportées ce dimanche par le journal japonais Asahi Shimbun, le prochain film d’Hayao Miyazaki s’intitulerait Kimitachi wa Do Ikiru ka (Comment vis-tu ?). Il s’agira d’un hommage au livre du même nom, écrit par le journaliste Genzaburo Yoshino et publié en 1937. « Le film racontera notamment à quel point ce livre est important dans la vie du héros », a expliqué le réalisateur japonais, précisant que le projet devrait prendre « entre trois et quatre ans ». Le prochain film d’animation d’Hayao Miyazaki devrait donc voir le jour en 2020 ou 2021.

[Article du 22/05] Les studios Ghibli ont annoncé qu’Hayao Miyazaki allait sortir de sa retraite pour la préparation d’un dernier long-métrage. Le célèbre dessinateur japonais avait en effet décidé d’arrêter les films d’animation en 2013. Près de quatre ans plus tard, il semblerait que le Japonais revienne sur sa décision.

D’après les studios Ghibli, Hayao Miyazaki aurait décidé de revenir de sa retraite pour réaliser un projet qui valait la peine. Ce film d’animation serait véritablement le dernier long-métrage du dessinateur. En effet, âgé aujourd’hui de 76 ans, il aura environ 80 ans lorsque le film sortira.



Miyazaki est notamment connu pour Le Voyage de Chihiro pour lequel il a obtenu l’Oscar du meilleur film animé en 2003. Parmi ses œuvres principales, on note également Princesse Mononoké, Mon voisin Totoro, Ponyo sur la falaise ainsi que Le Vent se lève.



Les studios Ghilbi et le dessinateur devraient commencer à travailler sur le film dès cet automne.



