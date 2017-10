Game of Thrones : même les acteurs seront privés du scénario de la saison 8

Pour protéger l’intrigue de la saison 8 de Game of Thrones, HBO ne donnera même plus les scenarii des épisodes aux acteurs.



HBO n’a pas su tenir secret les épisodes de la saison 7 de Game of Thrones, dont certains avaient fuité plusieurs jours avant leur diffusion officielle.



Aujourd’hui, c’est avant tout le scénario que la chaîne câblée entend protéger coûte que coûte. Si lors des premières saisons de la série, les acteurs recevaient en avance des copies imprimées des scripts, la manière de faire a évolué au fil des années. Par la suite, seules des copies numériques étaient distribuées, et uniquement par des mails sécurisés.



Pour la toute dernière saison de Game of Thrones, HBO durcit encore plus ce processus. Nikolaj Coster-Waldau, qui incarne Jaimie Lannister, rapporte que les acteurs ne recevront même plus le script avant le tournage. Au lieu de cela, ils seront tous équipés d’oreillettes dans lesquelles leur seront soufflées leurs lignes de dialogue.



A noter que le tournage de cette ultime saison a débuté il y a quelques jours en Irlande. Composé de six épisodes décrits comme monumentaux, elle demandera 10 mois de travail. La date de sa diffusion n’est pas encore fixée.