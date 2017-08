HBO : les comptes Twitter de la chaîne américaine piratés à leur tour

C’est un véritable calvaire que doit subir la chaîne HBO cet été. Après le piratage de ses serveurs et la divulgation de deux épisodes de Game of Thrones avant l’heure, ce sont désormais ses comptes Twitter qui ont été piratés ce jeudi.

En un mois à peine, les problèmes de sécurité de HBO sont devenus un véritable feuilleton à rebondissement digne d’être adapté en série TV. Après de multiples incidents comme le piratage de ses serveurs, plusieurs comptes Twitter de la chaîne cryptée américaine ont été à leur tour détournés ce jeudi. Les abonnés au compte principal de la chaîne ont ainsi pu découvrir un message pour le moins étrange : « Salut, c’est OurMine, on teste simplement votre sécurité. S’il vous plait l’équipe de HBO, contactez-nous pour augmenter votre sécurité ».

OurMine est un groupe de pirates informatiques qui se revendique du mouvement « white hat ». Il n’agirait donc pas à des fins malveillantes, mais simplement pour faire la promotion de ses services et inciter ses cibles à augmenter leur sécurité. Parmi les victimes précédentes d’OurMine, on peut notamment citer Sony Music, Jack Dorsey, PDG de Twitter, Sundar Pichai, PDG de Google, Mark Zuckerberg, PDG de Facebook, ou Jimmy Wales, fondateur de Wikipédia. La méthode est souvent la même, à savoir pirater les comptes des victimes sur les réseaux sociaux et prévenir par un simple message du piratage en incitant les victimes à utiliser les services d’OurMine pour augmenter leur sécurité.

C’est loin d’être la première fois que la chaîne américaine HBO est victime d’attaques informatiques. Il y a quelques semaines, on apprenait que des pirates avaient dérobé 1,5 téraoctet de données directement sur les serveurs de la chaîne, y compris des correspondances privées de l’un des cadres. Par ailleurs, deux épisodes de la sérieGame of Thrones, actuellement en cours de diffusion, ont été dévoilés et mis en ligne avant leur programmation par la chaîne.

Le message d’OurMine sur le compte Twitter de HBO a finalement été supprimé. On ignore cependant si la chaîne a contacté le groupe de pirates.