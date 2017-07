HBO prépare un film Deadwood pour succéder à la série

La série a touché à sa fin en 2006, mais le casting avait exprimé son souhait de revenir à l’écran si le créateur Deadwood, David Milch, était de la partie. Et il semblerait que tout soit maintenant en place à voir l’enthousiasme de Casey Bloys. Le président de la programmation de HBO a reçu le script final de la version long métrage de Deadwood écrit par David Milch et s’est exprimé sur le sujet : « Je suis heureux de dire que David s’est montré à la hauteur - c'est un script fantastique ».

Le script est destiné à attirer les fans de la série TV, mais devrait également permettre aux amateurs d’apprécier le long métrage. Pour que le projet trouve le chemin des salles de cinéma, il ne reste plus qu’à fixer le budget, trouver un réalisateur et reformer le casting. Ce dernier point semble poser problème puisque les acteurs sont engagés dans de nombreux projets. Ian McShane, l’interprète d’Al Swearengen, campe un des personnages principaux d’American Gods. Timothy Olyphant travaille sur Santa Clarita Diet alors que Kim Dickens joue dans Fear the Walking Dead.