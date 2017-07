Hearthstone double les récompenses de vos quêtes journalières

Depuis ce mercredi et pendant deux semaines, les joueurs de Hearthstone pourront gagner deux fois plus de pièces d’or à l’occasion de la « Fête du Feu du Solstice d’Été ».

Régulièrement, Blizzard organise des événements saisonniers dans ses jeux. Si l’on connaissait la Fête du Voile d’Hiver qui intervient tous les ans autour de Noël, c’est désormais la Fête du Feu du Solstice d’Été qui est célébrée dans Hearthstone, le jeu de cartes de Blizzard, tiré de l’univers de Warcraft. A cette occasion, pendant toute la durée de l’événement, les joueurs pourront bénéficier de deux fois plus de pièces d’or afin d’acheter des paquets de cartes sur leurs quêtes quotidiennes. Ainsi, une quête permettant normalement de gagner 60 pièces en fournira désormais 120 pendant deux semaines.

Un événement qui tombe au bon moment pour les joueurs qui compteraient commencer à économiser des pièces d’or. En effet, dans la nuit de jeudi à vendredi, Blizzard tiendra un stream dans lequel devrait être annoncée la prochaine extension de Hearthstone comptant plus d’une centaine de nouvelles cartes. Celle-ci devrait être axée sur le thème du Trône de Glace et du Roi-liche à en croire certains leaks chinois, et sortira le mois prochain.

Outre le doublement des récompenses des quêtes journalières, l’événement intègre également un nouveau bras de fer avec l’arrivée d’un mini Ragnaros. Comme à l’accoutumée, une victoire dans ce mode permettra de gagner directement un paquet de cinq cartes classiques, pour les joueurs souhaitant compléter leur collection.