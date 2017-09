Hellboy : les premières photos du film viennent de tomber

Attendu pour l'an prochain, le nouveau film Hellboy commence à se dévoiler en photos. David Harbour, que l'on connaît surtout pour son rôle dans Stranger Things, y apparaît en photos sous les traits du personnage.



On le sait depuis mai dernier : le nouveau film Hellboy sera un reboot, doté d'un nouveau réalisateur et d'un nouvel acteur. Exit Guillermo Del Toro et Ron Perlman. Le projet a été confié au réalisateur Neil Marshall, tandis que l'acteur David Harbour aura la lourde tâche de reprendre le rôle du personnage mi-demon, mi-humain.



Mike Mignola, qui n'est autre que le créateur du personnage de comics, vient de dévoiler sur son compte Twitter une première photo de David Harbour dans la peau de Hellboy. Dans la foulée, c'est l'acteur lui-même qui a posté un second cliché, sur lequel on le voit au pied d'un escalier. Convaincu par cette nouvelle incarnation ? Il est encore un peu tôt pour le dire, mais une chose est sûre : comme annoncé par le réalisateur, le film semble plus sombre que les deux oeuvres de Guillermo Del Toro.



Le casting complet, ou presque, est déjà connu : David Harbour sera entouré de Ian McShane (Trevor Bruttenholm), Milla Jovovich (Nimue The Blood Queen), Sasha Lane (Alice Monaghan) et Penelope Mitchell (Ganeida) Le film, actuellement en cours de tournage, est prévu pour 2018.