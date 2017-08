Le reboot de Hellboy s’appellera juste Hellboy

Confirmé depuis mai dernier, le reboot au cinéma de Hellboy vient d'hériter d'un nouveau titre. Celui qui devait originellement s'appeler Hellboy Rise of the Blood Queen se nommera juste Hellboy, tout simplement.



Le site Bloody Disgusting nous apprend que le reboot de Hellboy n'aura donc pas de titre secondaire. On ne connaît pas la raison de ce changement, mais il s'appellera juste Hellboy, rien d'autre. Rappelons que ce nouveau film n'aura rien à voir avec les deux précédents de Guillermo del Toro : nouvelle histoire, nouvel acteur principal (David Harbour, le shérif de Stranger Things), nouveau réalisateur (Neil Marshall, qui a travaillé sur The Descent et deux épisodes de Game of Thrones)... On a par ailleurs appris que la vilaine de l'histoire sera incarnée par l'actrice Milla Jovovich (Le 5e élément, Jeanne d'Arc, Resident Evil). Elle tiendra le rôle de Queen of Blood, alias Nimue, une sorcière extrêmement puissante qui a acquis toutes ses connaissances maléfiques de Merlin. Malgré ce changement de titre, le film devrait donc toujours être centré sur le personnage féminin.



Enfin, rappelons que Ian McShane(Grimsby, American Gods) incarnera quant à lui le Professor Broom, le père adoptif de Hellboy. Le film devrait être projeté dans les salles obscures en 2018, mais n'a pas encore de date sortie exacte.



