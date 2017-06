Hinge : l'appli de rencontres qui vous propose de séduire en vidéo

Hinge permet à ses utilisateurs d’augmenter leurs chances de séduire grâce à l’intégration des vidéos. L’application fait partie des premières applications de rencontre à proposer les vidéos en plus des photos. Hinge est une application de rencontre qui se base principalement sur les données Facebook. Elle permet de rencontrer quelqu’un qui fait partie des amis de nos amis et donc d’éviter de faire la connaissance d’un parfait inconnu.

Le format vidéo a le vent en poupe chez les réseaux sociaux. Facebook, Instagram et Snapchat mettent en effet de plus en plus en avant ce format. Les applications de rencontre se font toutefois plus timides. Elles sont en effet peu nombreuses à proposer les clips vidéo. Hinge est pour l’instant l’application de rencontre la plus connue a supporter les vidéos.

Pour utiliser cette nouvelle fonctionnalité, il faudra ajouter une vidéo depuis Facebook, Instagram ou la galerie d’un smartphone.



