Le temple perdu de Ramses II a enfin été découvert

C’est le ministère égyptien des Antiquités qui a officialisé cette découverte dans un communiqué. Le temple perdu de Ramses II a été découvert par des archéologues égyptiens et tchèques, au sud-ouest du Caire, la capitale du pays, à proximité de la pyramide de Saqqarah. Plusieurs indices ont permis aux archéologues de confirmer l’ancien temple du Pharaon. Il s’agit par ailleurs de la seule preuve de la présence de Ramsès II dans la région de Badrashin à Gizeh, sur le territoire du Grand Caire, selon une déclaration du chef de l’équipe d’archéologues tchèques, Miroslav Barta, dimanche dernier. Le site, mesurant près de 51 mètres de long sur 32 mètres de large, témoignerait en effet les activités religieuses du Pharaon dans la région de Memphis. Le dieu du soleil Râ aurait également été vénéré à Abousir depuis la cinquième dynastie, il y a plus de 4.500 ans.

Les restes du bâtiment étaient recouverts de sable et de morceaux de pierre ayant jadis appartenu à un relief polychrome de la structure. Les fragments de relief auraient par ailleurs été liés au culte des dieux du soleil Amon et Râ, ainsi que la déesse Nekhbet.

Pour la science, il s’agit de l’une des plus importantes découvertes en Égypte depuis plusieurs mois après les récentes découvertes des trois tombes d’un ancien « grand cimetière », de la tombe de l’épouse du roi Toutankhamon et des hiéroglyphes les plus anciens connus sous le nom de « panneaux d’affichage ».