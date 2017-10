HMD dévoile officiellement le Nokia 7

HMD Global vient de présenter le Nokia 7. L’entreprise détient en effet la licence pour fabriquer les smartphonesde la marque finlandaise et a déjà sorti cette année les Nokia 3, 5, 6 et plus récemment le Nokia 8 en août dernier.



Le Nokia 7 est un smartphone milieu de gamme qui se situe entre le Nokia 6 et le Nokia 8. Il ne présente pas de fonctionnalités révolutionnaires, mais possède quand même une fiche technique correcte. Le nouveau smartphone Nokia est équipé d’un processeur Snapdragon 630 et d’une batterie mAh. Il se décline en deux versions avec soit 4 Go de RAM et 64 Go de stockage ou 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Le Nokia 7 possède un écran IPS de 5,2 pouces et un lecteur d’empreintes digitales situé à l’arrière en dessous du capteur photo.



Le smartphone propose également un capteur photo frontal de 5 mégapixels d’une ouverture à f/2.0 et d’un capteur arrière de 16 mégapixels avec une optique ZEISS ouvrant à f/1.8. Le Nokia 7 est équipé de l’option « bothie » qui permet de prendre une photo avec la caméra frontale et arrière en même temps.



Au niveau design, l’appareil se différencie avec sa coque arrière en verre et son châssis en aluminium. Il propose un design élégant pour un modèle de milieu de gamme.



Le Nokia 7 sera disponible en Chine dès le 24 octobre prochain et sera vendu 2 499 yuans soit environ 320 euros. Pour l’instant, aucune date de lancement hors Chine n’a été annoncée.

