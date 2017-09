Ford utilise l’HoloLens de Microsoft pour concevoir ses véhicules

Les concepteurs de véhicules et ingénieurs chez Ford vont pouvoir utiliser la réalité augmentée dans le processus de conception de leurs modèles. Officiellement, le constructeur automobile a fait l’annonce après une phase de test initiée il y a plusieurs mois.

Un gain de temps pour l’entreprise

La conception de véhicules devrait être plus rapide chez le constructeur Ford avec l’intégration du casque de réalité augmentée HoloLens de Microsoft qui « permet à toute une équipe de collaborer, de partager et de regarder ensemble les idées », selon Elizabeth Baron, la responsable de la réalité virtuelle et spécialiste de la technique de visualisation avancée chez le constructeur américain. Un projet pilote mené au sein du Design Center du groupe aurait en effet permis à Ford de tester l’efficacité du dispositif. De grandes entreprises à l’instar de Gensler, l’une des plus grandes agences d’architecture et de design au monde, ont par ailleurs pu réaliser de grands projets avec l’aide du casque de réalité augmentée de Microsoft et la nouvelle application Fusion 360 du développeur Autodesk.

>>> Lire aussi Black Mirror donne des idées aux développeurs d'applications Hololens

Un coprocesseur d’intelligence artificielle intégrera par ailleurs la prochaine version du casque de réalité augmentée de Microsoft qui prépare sa prochaine vitrine de la réalité mixte prévue pour le mois prochain.