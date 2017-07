Honda intègre (enfin) Carplay

Le constructeur automobile japonais Honda a dévoilé les nouveautés apportées par la gamme Honda Fit 2018. Les anciens modèles présentaient déjà un écran tactile avec l’interface utilisateur, mais la prise en charge de Carplay ne sera finalement effective qu’avec cette quatrième génération.

Les versions sports, EX, EX-L de la Fit 2018 sont concernées par cette nouvelle. Il suffira alors de connecter l’iPhone et de prendre le contrôle à partir de l’écran tactile de 7 pouces. Honda rend ainsi accessible CarPlay sur un modèle d’entrée de gamme et satisfait certains conducteurs qui voient la technologie principalement sur des véhicules moyens et hauts de gammes. Le constructeur inclut également Android Auto ainsi que ses solutions en termes d’assistance au conducteur, Honda Sensing. La nouvelle gamme intègre notamment un régulateur de vitesse adaptatif, un système de suivi de voie ou encore une assistance à la collision.

La Honda Fit 2018 n’apparaît pas encore dans la liste d’Apple pour les véhicules compatibles avec CarPlay. Il se pourrait ainsi que ces modèles jouissent des nouveautés apportées par iOS11. Développant 130 chevaux grâce à un moteur 4 cylindres de 1.5 litre, la Honda Fit est attendue cet été avec une boîte manuelle à six rapports ou une transmission automatique à variation continue en option.

