Honda dévoile E2-DR, son nouveau robot en cas de catastrophe

À l’occasion du salon IROS 2017, Honda a dévoilé au public son nouveau robot baptisé E2-DR. Ce robot bipède a été spécialement conçu pour intervenir en cas de catastrophe naturelle. Il est en effet capable d’un ensemble d’actions impressionnantes.



Le E2-DR est un robot bipède d’1m68 qui pèse 85 kilos. Il possède une batterie 1 000Wh qui lui permet une autonomie de 90 minutes. Le robot est capable de pivoter à 180 degrés et est résistant à l’eau et à la poussière. Le constructeur japonais a développé ce nouveau robot afin qu’il puisse intervenir en cas de catastrophe, et ce, même dans des conditions extrêmes. Le E2-DR est en effet équipé d’un système de refroidissement qui lui permet d’agir dans des températures comprises entre -10° et 40°.



Honda a déclaré que son robot était capable de marcher, de passer au-dessus d’obstacles, mais également de monter des escaliers et même des échelles. Il peut faire toutes ses actions même lorsqu’il pleut, et ce pendant 20 minutes maximum. Au niveau électronique, le E2_DR compte plusieurs caméras et un projeteur infrarouge.



Il aura fallu plusieurs années à Honda pour concevoir ce robot. Pour l’instant, on ignore si le E2-DR sera un jour commercialisé puisqu’il n’est qu’au stade de prototype.

>>>>>>>>>> Lire aussi :Un robot pour améliorer la réalité virtuelle