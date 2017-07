Smartphone : le Honor 6A arrive en France à 169 euros

Deux semaines à peine après l’annonce du Honor 9, le constructeur chinois a dévoilé ce lundi un nouveau smartphone d’entrée de gamme. Le nouvel Honor 6A cible en effet les petits budgets avec un tarif de 169 euros.

Après le Honor 9 dévoilé il y a moins d’un mois, Honor continue sur sa lancée et a décidé d’importer en France sa gamme A. Si le nivellement des gammes de chez Honor se faisait en décroissant avec le Honor 9, puis les gammes X et C, il faudra désormais compter sur la nouvelle gamme A, déjà présente en Chine depuis quelques années. Elle n’était cependant pas encore disponible en France, jusqu’à ce lundi.



Le nouveau Honor 6A présente toutes les caractéristiques d’un smartphone d’entrée de gamme. Il ne dispose pas de lecteur d’empreintes digitales, comme le Honor 6C vendu à 199 euros ou la version chinoise du 6A, ni de prise USB-C, mais simplement d’une entrée micro-USB. L’appareil dispose tout de même d’un écran de 5 pouces affichant une définition de 1280 pixels par 720. Il est par ailleurs doté d’un processeur Snapdragon 430 de Qualcomm, d’une batterie de 3020 mAh, de 2 Go de mémoire RAM et 16 Go de stockage avec un port microSD. En matière de photo, le Honor 6A peut capturer des clichés de 13 mégapixels avec le capteur principal et de 5 mégapixels avec le capteur frontal. Enfin, le smartphone sera équipé d’Android Nougat en 7.0 et non pas en 7.1.2, la dernière version en date du système de Google.



Le Honor 6A sera disponible en trois coloris : gris, argenté ou doré, à partir du 12 juillet. Il sera disponible en ligne ou en magasins au tarif de 169 euros.