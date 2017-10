Honor lance son 6c pro en France

Ce mercredi, Honor a dévoilé une nouvelle version de son 6C lancé en début d’année, le Honor 6C Pro. Celui-ci cible toujours le marché d’entrée de gamme, mais avec des caractéristiques améliorées.

Alors que Honor a dévoilé en Chine son nouveau 7X, il faudra encore patienter avant de le voir débarquer en Europe. Pour la France, Honor a présenté ce mercredi un nouvel appareil, le 6C Pro. Comme pour le Honor 8 Pro, il s’agit d’une version remise à jour d’un smartphone sorti il y a plusieurs mois, avec des caractéristiques et un design un peu plus hauts de gamme.

Le Honor 6C Pro reprend les grandes lignes du Honor 6C classique, avec 3 Go de mémoire vive et 32 Go de stockage extensible par carte microSD. Cependant, pour la même définition de 1280 pixels par 720, l’écran se veut plus grand, passant de 5 à 5,2 pouces sur la version Pro. La partie photo se veut également plus performante avec un capteur frontal de 8 mégapixels, et toujours 13 mégapixels à l’arrière. Enfin, pour la batterie, Honor passe de 3020 à 3000 mAh sur le Honor 6C Pro, en assurant toutefois une autonomie moyenne de 1,36 jour.

Le Honor 6C Pro sera disponible en trois coloris (bleu, noir et doré) au début du mois de novembre. Il sera commercialisé à 179 euros, soit 10 euros de moins que le prix actuel de l’Honor 6C. Par ailleurs, les deux smartphones devraient continuer à coexister au moins jusqu’à la fin de l’année, après quoi le 6C Pro remplacera le 6C.



Honor 6C

Honor 6C Pro

Honor 6X

Écran

5 pouces (1280 x 720)

5,2 pouces (1280 x 720)

5,5 pouces (1920 x 1080)

Mémoire

3 Go / 32 Go

3 Go / 32 Go

3 Go / 32 Go

Processeur

8 cœurs Snapdragon 435

8 cœurs Mediatek

8 cœurs Kirin 655

Batterie

3020 mAh

3000 mAh

3340 mAh

Appareil photo

13 MP / 5 MP

13 MP / 8 MP

12 MP / 8 MP

Prix

189 euros

179 euros

228 euros